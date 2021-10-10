10 Ekim 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 13:00:00
‘Masal'la setlere dönüyor
En son 'Savaşçı' dizisinde kamera karşısına geçen Ekin Mert Daymaz, film projesiyle setlere dönüyor.
En son 'Savaşçı' dizisinde kamera karşısına geçen Ekin Mert Daymaz, film projesiyle setlere dönüyor. Oyuncu, Nilay Deniz, Hakan Meriçliler, Gözde Çığacı ve Tarık Uğur Özenbaş'ın rol aldığı 'Masal' filmde başrolünde yer alacak. Filminin çekimleri Kıbrıs'ta yapılacak. Ekip önümüzdeki hafta sete çıkarak kamera karşısına geçecek.