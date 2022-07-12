‘Masal' olarak yazmış

90'ların unutulmaz sesi Suat Suna, Kuşadası "Vista Marin'de Yaşam Başlıyor" projesinin lansmanında sahne aldı. Suna, 2002 yılında çıkardığı 'O Lelli'nin hikayesini ilk kez sahnede anlattı. Şarkının sözlerini merhum Kayahan'ın yazdığını belirten Suna, ''Ben aslında bir şarkı yazıp getirmiştim. Dedim ki, abi buna bir şarkı yazar mısın? O da dedi ki, buna bir masal yazmak istiyorum" dedi.