Marmaris'te köy evine yatırım

Koronavirüs salgınından sonra Bodrum’daki yazlığında yaşamaya başlayan Sertab Erener, kendisine bir yazlık daha aldı. Bir süredir eşi Emre Kula ile doğayla iç içe bir yaşam süren şarkıcı, Marmaris’te bir köy evine yatırım yaptı. Şehir hayatından kaçarak daha sakin bir yaşam sürmek isteyen Sertab Erener, 250 bin liraya aldığı evi ilk olarak restore edecek. Kendi zevkine göre evini dizayn edecek olan şarkıcı, yılın belli bölümlerinde Marmaris’te kalacak. Bodrum’daki evinde yılbaşı akşamı vereceği canlı konser için de provalar yapan Sertab Erener, eşiyle yeni projeler için enerji topladığını da yakın çevresiyle paylaştı.

