  • BIST
    1428.53
  • Dolar
    7,5725
  • Euro
    9,2382
  • Altın
    456,0160
İstanbul
9 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP lideri Bahçeli'den flaş tepki: Tanımıyoruz, takmıyoruz
AK Parti'den son dakika erken seçim açıklaması: Son noktayı koydu
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş!
Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı
Pierre Cardin'den kadınlara özel yenilikçi stiller taşıyan koleksiyon
İkinci dalgaya karşı destekler devrede
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kar geliyor
Kulaktaki çınlama sağır edebilir
Uykusuzluğunun nedeni belki de bilgisayar oyunları
Uzmanlar uyardı: 10 dakikalık telefon konuşması bile felç edebilir
Kış uykusuna yatmayan ayılar, tedirgin ediyor
Vefalı leylek meşhur olacak
Müziğin altın çocuğu ödüle doymuyor
Yumurtadan nazarlık
Badem unu kalbi korur
Bit çocuklarda travma nedeni
Yasemin Kay Allen: Pandemi olmasaydı da Türkiye'ye dönecektim
Nazan Öncel kitap yazdı
Onur Büyüktopçu'ya ikinci kez Seda Sayan şoku
Overwatch 4 Ocak'a kadar ücretsiz
Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik
Serdar Ortaç: Bir evim var bana yeter
Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti
Hande Erçel'in elbisesi Eylül için satışta
24 Aralık 2020 Perşembe 01:25:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 17:04:00

Marmaris'te köy evine yatırım

ABONE OL

Bir süredir Bodrum'daki yazlığında kalan Sertab Erener, Marmaris'ten köy evi satın aldı. 250 bin TL ödeyen Erener, evi restore ettirecek.

Koronavirüs salgınından sonra Bodrum’daki yazlığında yaşamaya başlayan Sertab Erener, kendisine bir yazlık daha aldı. Bir süredir eşi Emre Kula ile doğayla iç içe bir yaşam süren şarkıcı, Marmaris’te bir köy evine yatırım yaptı. Şehir hayatından kaçarak daha sakin bir yaşam sürmek isteyen Sertab Erener, 250 bin liraya aldığı evi ilk olarak restore edecek. Kendi zevkine göre evini dizayn edecek olan şarkıcı, yılın belli bölümlerinde Marmaris’te kalacak. Bodrum’daki evinde yılbaşı akşamı vereceği canlı konser için de provalar yapan Sertab Erener, eşiyle yeni projeler için enerji topladığını da yakın çevresiyle paylaştı.

Etiketler : Sertab Erener Marmaris Sertab Erenerin eşi Emre Kula magazin
Süreyya Yalçın için Serdar Ortaç'tan özel şarkı

Süreyya Yalçın için Serdar Ortaç'tan özel şarkı
Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi

Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi
Sekiz haftalık hamileyim pozu

Sekiz haftalık hamileyim pozu
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu

Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
Nazlı'sını ailesinden istedi

Nazlı'sını ailesinden istedi
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı
İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu

İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu
Zoraki Misafir'den zoraki çıkış...

Zoraki Misafir'den zoraki çıkış...
Mert Yazıcıoğlu'na Brezilya'dan ödül geldi

Mert Yazıcıoğlu'na Brezilya'dan ödül geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER