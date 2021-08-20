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20 Ağustos 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 11:30:00

Markalarını tanıttılar

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Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)'nun düzenlediği alışveriş şenliği Bodrum'da girişimcileri bir araya getirdi.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)'nun düzenlediği alışveriş şenliği Bodrum'da girişimcileri bir araya getirdi. Bilge Kuru tarafından düzenlenen şenliğe Öznur Yakın, Ece Vahapoğlu, Melda Aksu, Aslı Hünel, Zeynep Casalini, Hilal Toprak ve Ayşegül Ünal gibi ünlü isimler de stantlarıyla katılarak markalarını Bodrumlularla buluşturdu.

Etiketler : Başarılı İş Kadınları Platformu BİKAP Bilge Kuru Öznur Yakın
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