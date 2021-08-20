Markalarını tanıttılar

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)'nun düzenlediği alışveriş şenliği Bodrum'da girişimcileri bir araya getirdi. Bilge Kuru tarafından düzenlenen şenliğe Öznur Yakın, Ece Vahapoğlu, Melda Aksu, Aslı Hünel, Zeynep Casalini, Hilal Toprak ve Ayşegül Ünal gibi ünlü isimler de stantlarıyla katılarak markalarını Bodrumlularla buluşturdu.