Marisa ile birlikte Saadet'te büyüdü

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gürcan Kıraner'in birinci yaşını duygusal bir mesajla kutladı. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu ''Ben sadece bu yolu yürürken sana eşlik ediyorum kızım, seçimleri sen yapıyorsun. İyi ki doğdun canım kızım, iyi ki beni seçtin... Bu bir yılda senin büyüdüğün kadar ben de büyüdüm. Birlikte nice güzel günlere, kendi kanatlarınla özgürce uçtuğunu gururla seyredeceğim nice anlara'' notunu düştü.