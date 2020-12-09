Jessica May: Yeni yaşımda minikleri güldürelim

Ekip arkadaşlarının sürpriziyle şaşıran Jessica May, doğum günü için hediye göndermek isteyen sevenlerine de kanser hastası çocuklar için Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi. Oyuncu, ‘’Bir çocuğu güldürüp, mutlu etmekten daha güzel ne olabilir” dedi.