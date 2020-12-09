09 Aralık 2020 Çarşamba 14:36:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 14:36:00
Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May: Yeni yaşımda minikleri güldürelim
Maria ile Mustafa'da rol alan Jessica May, 27. yaşını sette kesilen pastayla kutladı.
Ekip arkadaşlarının sürpriziyle şaşıran Jessica May, doğum günü için hediye göndermek isteyen sevenlerine de kanser hastası çocuklar için Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi. Oyuncu, ‘’Bir çocuğu güldürüp, mutlu etmekten daha güzel ne olabilir” dedi.
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