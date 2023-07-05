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05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

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Türkücü Berdan Mardini bir süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etti.

Türkücü Berdan Mardini bir süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile fotoğrafını paylaşıp aşkını ilan etti. 10 yıl evli kaldığı Fatoş Yelliler'le çekişmeli bir şekilde boşanan Mardini aradığı aşkı İngilizce öğretmeni Dilara Talay'da buldu. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan türkücü altına, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notunu yazdı. Mardini'ye takipçileri 'Bu kız daha çocuk', 'Kardeşiniz gibi duruyor', 'Kızı değil mi?' ve 'Mutlu olun' yorumlarında bulundu. 44 yaşındaki Mardini, sevgilisiyle ilgili yorumlara şimdilik sessiz kaldı.

Etiketler : Mardini Berdan Mardini Dilara Talay
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