Mardin'de Kıvanç duydu

Kıvanç Tatlıtuğ, Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen'in başrollerini paylaştığı 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri son sürat devam ediyor. Kars'taki çekimleri tamamlayan ekip Mardin'de kamera karşısına geçti. 38 yaşındaki Tatlıtuğ, yöreden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Filmde, 25 yıl boyunca hiç görüşmemiş saz âşığı Heves Ali ile avukat oğlu Yusuf'un, Kars'a doğru yolculukları anlatılıyor.