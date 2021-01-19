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19 Ocak 2021 Salı 04:57:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 09:30:00

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz en çok Aşk 101 Eda'yı sevdi

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Maraşlı'da rol alan Alina Boz, canlandırdığı karakterler arasında en çok Aşk 101'deki Eda'yı sevdiğini söyledi.

“Hayatınızı oynadığınız karakterlerden birisiyle geçirecek olsanız, bunun hangi karakteriniz olmasını isterdiniz?” sorusuna Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz şu yanıtı verdi: “Herhalde ben Aşk 101 ile devam ederdim. Çünkü 90’lar falan, eğlenceli güzeldi. Eda olarak devam ederdim. O tarihlerde olması sebebiyle.”

Etiketler : Maraşlı Mahur Alina Boz Aşk 101 Eda magazin
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