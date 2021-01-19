Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz en çok Aşk 101 Eda'yı sevdi

“Hayatınızı oynadığınız karakterlerden birisiyle geçirecek olsanız, bunun hangi karakteriniz olmasını isterdiniz?” sorusuna Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz şu yanıtı verdi: “Herhalde ben Aşk 101 ile devam ederdim. Çünkü 90’lar falan, eğlenceli güzeldi. Eda olarak devam ederdim. O tarihlerde olması sebebiyle.”

