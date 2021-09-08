"Kadın öğreticidir"

L'Officiel Turkiye dergisine konuşan oyuncu Alina Boz, "Kadınsız hiçbir şey olmaz! Kadın doğurucudur, öğreticidir, düzenleyicidir, yaratıcıdır. Kadınsız bir dünyanın var olabilmesine imkan yok. Bir insan doğayı, hayvanı sevmiyorsa başka şeyleri sevmesi mümkün değil. Sevgiyi de saygıyı da çocukluğumuzda öğrenmemiz şart. Bir insana 40 yaşında kadını, doğayı ve hayvanı sevmeyi öğretemezsin" dedi.

