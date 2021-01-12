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12 Ocak 2021 Salı 23:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 13:06:00

Maraşlı dizisinin Mahur'u Alina Boz oyunculuk kurallarıyla dikkat çekti

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Alina Boz, oyunculuktaki kurallarından bahsetti: "Ruhsuz ve gereksiz bir öpüşme sahnesinde yer almam!"

Alina Boz, Burak Deniz ile birlikte başrol oynadıkları ‘Maraşlı’ dizisiyle, önceki gün ekran macerasına start verdi. Oynadığı Mahur karakteriyle sıkı bir bağ kurduğunu söyleyen Boz, farklı bir rolde olduğunun altını çizdi. Kendisine gelen tekliflerde ters köşe roller olmasına dikkat ettiğini söyleyen Boz, ‘’Tek kırmızı çizgim, reyting için yazılmış, duygusuz, ruhsuz sahnelerde oynamak. Gereksiz bir öpüşme sahnesinde oynamam'' dedi. Gönlünde bir sinema projesinde yer almak olduğunu da aktaran genç oyuncu, ''Gönlüm sinemadan yana. Senaryonun başını sonunu bilmenin oyuncu üzerinde çok rahatlatıcı bir yanı var. Karakterini ona göre kurarsın. Dizide öyle olmuyor. Karakterin ruh hali değişebiliyor'' açıklamasını yaptı. 

Etiketler : Maraşlı dizisi Alina Boz Burak Deniz oyuncu Mahur magazin
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