Mantık değil, kalp işi

Altay yeni teklisi 'Sol Yanım'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Tuncer Akarsu'ya ait olan şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Kalplere dokunacağını söyleyen Altay, "İnsanın en hayati organı kalbidir. Aşkımızı kalbimizde, kalbimizi de sol yanımızda taşıyoruz. Bu şarkı da mantığıyla değil kalbiyle sevenlerin şarkısı oldu" dedi.