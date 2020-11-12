Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu
Tülin Şahin, 9. Fashion TV Moda Ödülleri töreninde iki ödül aldı.
Manken Tülin Şahin, Fişekhane’de gerçekleşen 9. Fashion TV Moda Ödülleri töreni gecesinde iki ödülün birden sahibi oldu. Şahin, yaptığı konuşmada “İki ödülümü alıp çok acil eve gitmem lazım çünkü bebeğimi emzirmem gerekiyor” diyerek salonu terk etti.
KARANTİNADA DEĞİL ÖDÜL TÖRENİNDE
Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat, karantinada olması gerekirken düzenlediği 9. Fashion TV Moda Ödülleri Töreni’nde ortaya çıktı. Koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Onat, soruları geçiştirdi. Onat'tan ödül alan Ivana Sert ise ” Eğer öyle gerçekten bir durum varsa bende hemen karantinaya girerim bilmiyorum” diye konuştu.
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