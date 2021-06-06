Manken sıfır beden olmamalı

Eski Türkiye Güzeli Şevval Şahin, dünya çapında bir model olmak istediğini ve Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediğini söyledi. Türkiye'de modellerin biraz daha geride kaldığını kendisinin hedefinin yurtdışında bir numara olmak istediğini belirtti. Şahin, kainat güzeli ile ilgili Türkiye'de yapılan kıyaslamalarla ilgili olarak "Bence de çok güzel bir kadın ama artık insanların aklında manken sıfır beden olmalı veya balık etli olmalı gibi kalıpların silinmesi lazım" dedi.

