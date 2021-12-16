Malatya'nın kazananı 'Çatlak'!

10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleşti. Hande Subaşı ve Ruhi Sarı'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede ''En İyi Film'' ödülünü yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan'ın yaptığı ''Çatlak'' kazandı. ''En İyi Senaryo'' ödülünü de almaya hak kazanan Fikret Reyhan'ın yönettiği filmin başrol oyuncularından Hakan Salınmış ise ''En iyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görüldü. ''En İyi Kadın Oyuncu'' ödülünü ise Koridor filmindeki rolüyle Emel Göksu ve Bembeyaz filmindeki rolüyle Ece Çeşmioğlu paylaştı.