Uzmanlar, göz sağlığı açısından makyaj malzemelerinin bir başkasıyla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini söylüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, "Yalnızca göz çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış kozmetik ürünleri kullanın. Test edilmemiş veya sert kimyasallar içeren ürünlerden kaçının. 3 ay sonra göz makyajınızı atın ve yeni ürünler alın. Enfeksiyona neden olan bakteriler kremsi veya sıvı göz makyajında kolayca çoğalır. Makyaj malzemesi kullanırken göz enfeksiyonu geçirirseniz, kullandığınız tüm göz makyajınızı atın ve enfeksiyon geçene kadar göz makyajı kullanmayın. Ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla bile makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın. Mağazalarda makyaj numunesi alırken yalnızca yeni aplikatörler ve birden fazla kullanıcı tarafından kontamine olmamış numuneler kullanın" dedi.

