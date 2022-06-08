Mahalleye dönüş
Komedyen Ata Demirer, senaryosunu kaleme aldığı 'Bursa Bülbülü' adlı filminin çekimlerine başladı.
Komedyen Ata Demirer, senaryosunu kaleme aldığı 'Bursa Bülbülü' adlı filminin çekimlerine başladı. Bursa'da kamera karşısına geçen komedyen zamanda yolculuk yaptı. 49 yaşındaki Demirer, Bursa'da doğup büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Komedyen, yıllar önce top koşturduğu sokakta duvara yaslandığı fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Demirer gönderisinin altına, "Mahalleye dönüş" notunu düştü.