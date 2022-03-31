‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor

Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in, 2015 yılında çıkan ve çok satanlar arasında yer alan ilk kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar' sinemaya uyarlandı. Nurgül Yeşilçay, Alper Kul ve Murat Akkoyunlu'nun başrollerini paylaştığı filmin teaser'i izleyiciyle buluştu. 'Çocuklar ve büyümeyen çocuklar için' mottosuyla yola çıkan film 6 Mayıs'da vizyona girecek.