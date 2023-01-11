VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Ahde Vefa resim sergisi açıldı
Bilişim Vadisi Firmaları CES 2023'te ürün ve teknolojilerini sergiledi
Almanya'da polis çevre aktivistlerini maden köyünden tahliye etmeye hazırlanıyor
Sedat Peker suç örgütü davasından ayrılan cinayet dosyasında gerekçeli karar açıklandı
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine sert tepki
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Günümün çoğu spor!
Büyük İskender rolüne aday!
Hudut kartalları 5'i terörist 8 kişiyi yakaladı
İşsizlik Sigortası Fonu 2022'yi 124 milyar lirayla kapattı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 3,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi
Türkiye yeşil hidrojen üretiminde hedeflerini belirliyor
Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
YÖK'ten üniversitelerde programlar arası yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Brezilya'da eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
İnşaat maliyet endeksi Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1,17, yıllık yüzde 103,47 arttı
CREA: AB'nin petrol ambargosu, Rusya'ya günde 160 milyon avro kaybettiriyor
Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkladı
Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek
Ego barışı
11 Ocak 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 11:00:00

Magazinin perde arkası

ABONE OL

'Ünlü Var Mı?' belgeselinin özel gösterimi Müze Gazhane'de gerçekleşti.

Magazin dünyasını muhabirlerin gözünden aktaran 'Ünlü Var Mı?' belgeselinin özel gösterimi Müze Gazhane'de gerçekleşti. Yapımcılığı Sertaç Selvi'nin üstlendiği dijitalde yayınlanacak olan belgesel için magazin muhabirleri Tolga Aslan, Akif Yaman, Barış Ağıl, Engin Can Dilekli kamera karşısına geçti. Belgeselde magazin hayatının merak edilenleri ve muhabirlerin hiç görünmeyen tarafları ve kamera arkasındaki hayatları ele alınıyor. Gösterime Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayatlı, Hayal Köseoğlu, Aslıhan Karalar ve Jessica May gibi isimler katıldı.

Etiketler : magazin muhabir ünlü var mı belgesel
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
Enerjik Keremcem

Enerjik Keremcem
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX