Magazinin perde arkası

Magazin dünyasını muhabirlerin gözünden aktaran 'Ünlü Var Mı?' belgeselinin özel gösterimi Müze Gazhane'de gerçekleşti. Yapımcılığı Sertaç Selvi'nin üstlendiği dijitalde yayınlanacak olan belgesel için magazin muhabirleri Tolga Aslan, Akif Yaman, Barış Ağıl, Engin Can Dilekli kamera karşısına geçti. Belgeselde magazin hayatının merak edilenleri ve muhabirlerin hiç görünmeyen tarafları ve kamera arkasındaki hayatları ele alınıyor. Gösterime Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayatlı, Hayal Köseoğlu, Aslıhan Karalar ve Jessica May gibi isimler katıldı.