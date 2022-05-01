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01 Mayıs 2022 Pazar 11:23:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 11:29:00

Madrid otobüslerinde Kerem var

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Oyuncu Kerem Bürsin final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin elde ettiği uluslararası başarının tadını çıkarıyor.

Oyuncu Kerem Bürsin final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin elde ettiği uluslararası başarının tadını çıkarıyor. İspanyolların yoğun ilgi gösterdiği oyuncunun resimleri Madrid'de belediye otobüslerini süsledi. Bürsin'in bir hayranı sosyal medyadan otobüsün içindeki ekranda Kerem Bürsin'in resmi ve onun hakkında verilen bilgileri yayınlandı. Resimde Bürsin'in 1987 yılında İstanbul'da doğduğu, aktör, prodüktör ve model olduğu bilgilerinin yanı sıra Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer aldığı belirtiliyor. Bürsin'in hayranı fotoğrafı paylaşırken üzerine de şöyle yazdı: "Seni Madrid'de otobüste her gördüğümde çok mutlu oluyorum. Senin ve yeteneğinin İspanya'da bu kadar çok bilindiğini öğrenmek beni çok mutlu ediyor."

Etiketler : Madrid otobüsleri Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı
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