Lady Gaga, kendi makyaj koleksiyonu 'Holiday 4 You' koleksiyonunun reklam çekimlerinde Hakan Akkaya imzalı beyaz bir ceket tercih etti. Bu gelişmeyle mutlu olduğunu söyleyen Akkaya ‘’Ben bir Türk modacı olarak ülkem adına gururluyum. Global moda devlerinin arasından dünyaca ünlü starların benim tasarımlarımı tercih etmesi beni mutlu etti’’ dedi.