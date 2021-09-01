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01 Eylül 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 17:00:00

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki kömür madenlerinde çalışan madenciler için iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' isimli eğitici tiyatro sahnelendi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki kömür madenlerinde çalışan madenciler için iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla 'Güven Usta ile Vardiya Öyküleri' isimli eğitici tiyatro sahnelendi.

Sekiz oyundan oluşan tiyatronun sergilendiği 14'üncü il olan Bolu'da, madenciler hem keyifli anlar yaşadı hem de madende yaşadıklarını bir kez de tiyatroculardan izleme fırsatı buldu.

Madenciler karşılaştıkları tehlikeleri ve almaları gereken önlemleri tiyatroculardan izledi.

Etiketler : Madenciler Vardiya Öyküleri Güven Usta Mengen ilçesi madenciler
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