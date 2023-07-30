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Maddi sıkıntı yaşıyor
30 Temmuz 2023 Pazar 14:03:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 14:03:00

Maddi sıkıntı yaşıyor

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Özlem Tekin, Bodrum'daki çiftliğine kilit vurdu

Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, Bodrum'daki çiftliğine kilit vurdu. Komşularının uzun süre haber alamadıkları ve nerede olduğunu bilemedikleri Tekin'den yeni bir haber geldi. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Tekin'in maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğini kapattığı bildirildi. Annesinin yanına Bodrum Gündoğan'a taşındığı öğrenilen Tekin'in mali durumunu düzeltene kadar annesiyle birlikte yaşayacağı söylendi.

Etiketler : özlem tekin bodrum maddi sıkıntı
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