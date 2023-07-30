Maddi sıkıntı yaşıyor

Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, Bodrum'daki çiftliğine kilit vurdu. Komşularının uzun süre haber alamadıkları ve nerede olduğunu bilemedikleri Tekin'den yeni bir haber geldi. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Tekin'in maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğini kapattığı bildirildi. Annesinin yanına Bodrum Gündoğan'a taşındığı öğrenilen Tekin'in mali durumunu düzeltene kadar annesiyle birlikte yaşayacağı söylendi.