Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

'Miss And Mr. Fashion TV 2020 Turkey' yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Lübnan yolcusu.. 'Miss Europe' yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Çakmak, geçtiğimiz günlerde Munzur Dağı'nda fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. Manken, "Türk kadınlarının zerafetini tüm dünyaya göstermek istiyorum" dedi.

