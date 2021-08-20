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20 Ağustos 2021 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 12:30:00

Los Angeles'ta klip çekti

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Kenan Doğulu yeni teklisi 'Bumaya' şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.

Kenan Doğulu yeni teklisi 'Bumaya' şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Sözleri ve müziği Doğulu, Ozan Bayraşa, Umur Dorma ve Onurr'a ait olan şarkının aranjesini Ozan Bayraşa yaptı. Los Angeles'ta çekilen klipte popçuya altı kişilik bir dansçı ekibi eşlik ederken yönetmen koltuğunda ödüllü genç yönetmen Ecem Lawton oturdu.

Etiketler : Kenan Doğulu Bumaya Ozan Bayraşa Umur Dorma
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