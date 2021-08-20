Los Angeles'ta klip çekti

Kenan Doğulu yeni teklisi 'Bumaya' şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Sözleri ve müziği Doğulu, Ozan Bayraşa, Umur Dorma ve Onurr'a ait olan şarkının aranjesini Ozan Bayraşa yaptı. Los Angeles'ta çekilen klipte popçuya altı kişilik bir dansçı ekibi eşlik ederken yönetmen koltuğunda ödüllü genç yönetmen Ecem Lawton oturdu.