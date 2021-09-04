‘Lorke'ye rap yorumu

İran asıllı Türk şarkıcı Pooyan Mokhtari, 'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı. Sanatçının klibi 3 milyon kişi tarafından izlendi. Mokhtari, "İran'da istediğim şekilde sanatımı icra edemiyordum. Türkiye'den sonra müzik hayatım ileriye doğru bir ivme kazandı. Türkiye'de sanatçılara karşı büyük bir saygıyla karşılaştım'' dedi.

