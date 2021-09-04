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04 Eylül 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 13:30:00

‘Lorke'ye rap yorumu

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İran asıllı Türk şarkıcı Pooyan Mokhtari, 'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı. Sanatçının klibi 3 milyon kişi tarafından izlendi.

İran asıllı Türk şarkıcı Pooyan Mokhtari, 'Lorke' türküsünü rap şeklinde yorumladı. Sanatçının klibi 3 milyon kişi tarafından izlendi. Mokhtari, "İran'da istediğim şekilde sanatımı icra edemiyordum. Türkiye'den sonra müzik hayatım ileriye doğru bir ivme kazandı. Türkiye'de sanatçılara karşı büyük bir saygıyla karşılaştım'' dedi.

Etiketler : Pooyan Mokhtari lorke rap
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