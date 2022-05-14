Londra'da oyun izledik

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hande Erçel Etiler'deki menajerlik şirketinde objektiflere yansıdı. Oyuncu, yaklaşık iki saat süren toplantı sonrası habercilerle ayaküstü sohbet etti. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Erçel, geçtiğimiz günlerde Londra'da baş başa tatil yapmıştı. Konuyla ilgili sorular karşısına oyuncu "Bunu daha önce konuşmuştuk, güzeldi her şey. Beraber oyun izledik" diyerek utangaç tavırlar sergiledi.