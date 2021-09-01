Londra'da eğitim verecek

En son ekranlara veda eden 'Deli Gönül' dizisinde rol alan oyuncu Çiğdem Batur, Londra'da oyuncu olmak veya oyunculuğunu geliştirmek isteyen kişilere eğitim verecek. Londra ve Türkiye arasında mekik dokuyacak olan Batur, "Artık İngiltere ve Türkiye arasında bol bol uçuş yapacağım. Burada olmayı çok seviyorum" dedi.