VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Sözcü'den skandal manşet!
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olacak: 12 saatten 2 saate düşecek
Merkez Bankası'ndan kritik açıklama: Türkiye cari fazla verecek
Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
Putin ABD'yi hedef aldı: Trajedi ve kayıp!
FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
Tunç Soyer kendisini yalanladı
3 kızını öldüren katil babanın ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye'den yardım istediler! 2 gemimiz yola çıktı
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Sayıları 500'e dayandı
CHP'li başkan 12 dakika boyunca küfür etti
3 kızını öldüren baba gözaltına alındı!
Türkiye ekonomisinden rekor büyüme
İngiltere Taşkın Daşdan'ı konuşuyor... Bir anda milyoner oldu
KHK talimatı FETÖ'den mi? Çıkış noktası o görüşme
Hamile kadını vurdu, burada yakalandı!
Türkiye'nin konumunu güçlendirecek karar
"Türkiye'nin desteğini istiyoruz"
İETT'yi vatandaşa ittiren Fatih!
Washington'da Rusya'yı kızdıracak çağrı
Millet İttifakı sessiz! HDP ne bayramda ne yasta
Aracını kurşunlatan iş adamının koruma oyunu polise takıldı
Varyantlara karşı dünya birlik olmalı
01 Eylül 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 14:00:00

Londra'da eğitim verecek

ABONE OL

En son ekranlara veda eden 'Deli Gönül' dizisinde rol alan oyuncu Çiğdem Batur, Londra'da oyuncu olmak veya oyunculuğunu geliştirmek isteyen kişilere eğitim verecek.

En son ekranlara veda eden 'Deli Gönül' dizisinde rol alan oyuncu Çiğdem Batur, Londra'da oyuncu olmak veya oyunculuğunu geliştirmek isteyen kişilere eğitim verecek. Londra ve Türkiye arasında mekik dokuyacak olan Batur, "Artık İngiltere ve Türkiye arasında bol bol uçuş yapacağım. Burada olmayı çok seviyorum" dedi.

Etiketler : Deli Gönül Çiğdem Batur Londra
Merak uyandıran paylaşım!

Merak uyandıran paylaşım!

Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor

Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor
Kaçak'la dijitalde

Kaçak'la dijitalde
Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

Arabalı konserlerin açılışı Cem'den
Benim canım doğmuş

Benim canım doğmuş
Klip için rota Avrupa

Klip için rota Avrupa
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
Türkülerimiz geleceğimiz

Türkülerimiz geleceğimiz
‘Kuruluş Osman' güçleniyor

‘Kuruluş Osman' güçleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER