Lider sessizliği
Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile birlikte olduğu iddia edilen Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile birlikte olduğu iddia edilen Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Pandemi nedeniyle dijital olarak düzenlenecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Moda Haftası'ndan dolayı yoğun bir tempoda olduğundan bahseden model, Şahin ile ilgili sorular sessiz kalarak, kafaları karıştırdı.