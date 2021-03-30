Lider sessizliği

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile birlikte olduğu iddia edilen Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Pandemi nedeniyle dijital olarak düzenlenecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Moda Haftası'ndan dolayı yoğun bir tempoda olduğundan bahseden model, Şahin ile ilgili sorular sessiz kalarak, kafaları karıştırdı.