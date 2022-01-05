‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

Exxen'de yayınlanan kült komedi dizisi Leyla ile Mecnun'da başrolu oynayan Deniz Işın yeni yılda iki tane de sinema filminde başrol oynayacak. Laurentius dergisine konuşan Işın, Leyla ile Mecnun dizisindeki rolü hakkında, "Haberi İzmir'de tatildeyken almıştım. Tabii böyle türünün tek örneği bir işte olma fikri çok heyecanlandırmıştı beni ve hala aynı heyecanı taşıyorum" dedi.