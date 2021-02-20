Leyla Hanım heyecanı

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' adlı sinema filminde rol almaya hazırlanan Naz Elmas, yakın zamanda kameraların karşısına geçeceğini söyledi. Zorlu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Elmas, "Böyle bir karakteri beyazperde de canlandıracağım için çok heyecanlıyım" diyerek yaşadığı mutluluğu paylaştı.

