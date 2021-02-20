  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den sert sözler: Acıklı gerçek maalesef budur
NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayınladı
PKK'nın kanalına konuştu, Türk ordusu için 'Düşman' dedi
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak
Anne kıyafetleri satacak
5 yıl hapis istemi
Serçe'ye polisten şefkat eli
WhatsApp geri adım atmıyor
Hobi olarak başladı, siparişlere yetişemiyor
Yaşamını sokak hayvanlarına adadı
TÜBİTAK Başkanı Mandal bu sözlerle duyurdu: En zoru üretildi
40 yıldır birlikte kürek çekiyorlar
Düşmanını uzakta arama!
Resim tutkusuna devam
Leyla Hanım heyecanı
Müzik şirketi kurdu
Yeni şarkılar yolda
Evlilik şartını yerine getirecek
Doğru projeyi bekliyor
Köy çocuklarının ‘hediye' sevinci
Uzman Astrolog Barış Özkırış'ın değerlendirmesiyle haftalık burç yorumları
İşitme kaybı her yaşta olabilir
"Esnafa şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık"
2021 yılı "Ahi Evran Yılı" olacak
20 Şubat 2021 Cumartesi 12:04:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 16:45:00

Leyla Hanım heyecanı

ABONE OL

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' adlı sinema filminde rol almaya hazırlanan Naz Elmas, yakın zamanda kameraların karşısına geçeceğini söyledi.

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' adlı sinema filminde rol almaya hazırlanan Naz Elmas, yakın zamanda kameraların karşısına geçeceğini söyledi. Zorlu'da alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Elmas, "Böyle bir karakteri beyazperde de canlandıracağım için çok heyecanlıyım" diyerek yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Etiketler : leyla hanım leyla atakan dizi naz elmas
13 yıllık mutluluğun sırrı saygı

13 yıllık mutluluğun sırrı saygı
İşte Malhun Hatun

İşte Malhun Hatun
Online festival

Online festival
Tatlıses'e izinsiz şarkı davası

Tatlıses'e izinsiz şarkı davası
Adadan elenen isim Hayrettin

Adadan elenen isim Hayrettin
'Baba' mutluluk

'Baba' mutluluk
14 Şubat hediyesi kedi

14 Şubat hediyesi kedi
Kalbinin sahibi Youtuber

Kalbinin sahibi Youtuber
Tek sen ol yanımda!

Tek sen ol yanımda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER