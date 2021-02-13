Leyla Hanım gururu

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım'da rol alan Naz Elmas, önceki gün filmin İzmit'teki basın lansmanına katıldı. Vefatının 50. yılında eski İzmit Belediye Başkanı'nı kabri başında ziyaret eden oyuncu, Atakan'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti. Senaryonun ilk kendisine geldiğinde heyecanlandığını söyleyen Naz Elmas, "Bahsedilen yıllarda kadın- erkek eşitliği tartışılırken, Leyla Hanım'ın o genç yaşında, 30'lu yaşlarında bu mücadeleyi vermesi, İzmit'i ve halkını bu kadar sevmesi, ileri görüşlülüğü, siyasi duruşu, insanlara yaklaşımı ve merhameti beni en etkileyen kısımları oldu. Benim için gerçekten büyük bir onur oldu. İnşallah güzel bir iş olacak" dedi. Film, 28 Haziran'da vizyona girecek.

