Leyla ‘Evlilik Sözleşmesi'ne imzayı attı

En son Uyanış Büyük Selçuklu'da rol alan Leyla Feray, yeni dizi anlaşması yaptı. Oyuncu, yeni sezonda 'Evlilik Sözleşmesi' adlı dizide kamera karşısına geçecek. Leyla Feray'ın rol arkadaşı Aras Aydın oldu. 12 Haziran'da sete çıkacak olan diziyi başarılı kalem Özen Yula yazıyor, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturacak.