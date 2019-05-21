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21 Mayıs 2019 15:56 | Salı

Leke 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölümde neler yaşandı?

Leke 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm Leke izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Leke için bu hafta da heyecan dorukta. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir ve zor zamanlar geçirmesine neden olacak. Leke'nin yeni bölümüne Cem ve Yasemin'in romantik gecesi olay olacak. Leke'de Cem karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Burak Sevinç, Sezen Aksu'nun Çocuklar Gibi şarkısını çaldığı gitar eşliğinde seslendirecek. Leke yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Kanal D'nin sevilenen dizisi Leke'de bu hafta yine heyecan dorukta. Leke 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından araştırılıyor. Leke'de Cem karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Burak Sevinç, Sezen Aksu'nun “Çocuklar Gibi” şarkısını çaldığı gitar eşliğinde seslendirecek.  Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir ve zor zamanlar geçirmesine neden olacak. Leke'nin yeni bölümüne Cem ve Yasemin'in romantik gecesi olay olacak. Leke dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

LEKE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 
Leke 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leke 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
 Cem, sevdiği kadının kötü olaylar yaşadığını hissetti ve Yasemin’e yardım etmek istediğini dile getirdi. Ancak Yasemin, yaşadıklarını Cem’le paylaşmak istemedi. Çünkü onu kaybetmekten korkuyordu. Birkan ise Yasemin’in günlüğünü okudu. Yasemin’in Cem’e olan duygularını gören Birkan, oldukça öfkelendi. Cem, tüm olanlara rağmen kardeşi Arda’dan vazgeçmek istemedi ve Arda’yı, annesi Belkıs’a karşı korumaya çalıştı. Bu sırada oynadığı oyunda Cem'in Ceo olmasını engellemesi için bu durumu Cem'e anlamak istemedi. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün geldi. Cem, Mehmet'in her türlü oyunlarına rağmen Ceo'luk görevini alabilmesi oldukça zorlaştı.

LEKE DİZİSİ 6. BÖLÜM ÖZETİ
Arda’nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir. Arda, Yasemin’e Cem’in yanında tekne gecesinden tanıştıklarını söyler. Bu sırada şirkete mali şube baskın yapar. Arda her şeyi Cem’e anlatacak mı? Arda karakolda ifade verir. Cem kardeşine destek olur.  Arda annesi Belkıs’ın gerçek yüzünü öğrenecek mi?

Yaşananlar Yasemin’i üzer ve Cem’e her şeyi anlatmaya karar verir. Cem ve Yasemin romantik bir akşam yemeği yerler. Yasemin, Cem’e tekne baskını gecesini anlatabilecek mi? Hastanede olan Oktay, yerine vekil genel müdür olarak Cem’i atar. Mehmet çılgına döner. Yenik düşen Mehmet bu kez büyük oynamaya karar verir. Mehmet’in yeni planı ne olacak?

Serpil’in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto’yla yaptığı konuşmayı duyar. Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil’den Yasemin’in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulunur. Serpil, Birkan’ın isteğini kabul edecek mi?

Arda, Yasemin’in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.  

 

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