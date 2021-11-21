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21 Kasım 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 14:00:00

Latin Amerika çıkarması

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Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin yer aldığı 'Kanunsuz Topraklar' projesinden Latin Amerika çıkarması...

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin yer aldığı 'Kanunsuz Topraklar' projesinden Latin Amerika çıkarması... Yapım Meksika'nın Cancun şehrinde Lawless Love ismiyle Güney Amerika ülkelerin TV dizilerini sergilediği MIP Cancun fuarında kanalların ve yapım şirketlerinin karşısına çıktı. Yapımda, 1930'lu yıllarda Zonguldak'taki kömür işçilerinin mücadelesi anlatılıyor.

Etiketler : Latin Amerika çıkarması Uğur Güneş Esra Bilgiç Necip Memili
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