‘La Traviata' kapalı gişe
Ünlü kompozitör Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "La Traviata", Ferzan Özpetek yorumuyla yeniden sahneleniyor.
Ünlü kompozitör Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "La Traviata", Ferzan Özpetek yorumuyla yeniden sahneleniyor. Avrupa'nın en eski lirik tiyatrosu San Carlo'da Ferzan Özpetek rüzgarı esiyor. Tiyatro eleştirmenleri yazılarında Öztepek hakkında 'Tiyatronun mucizesi' diyerek övgüyle sözler sarfediyorlar. Özpetek'in, Napoli San Carlo Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu 'La Traviata' kapalı gişe oynuyor.