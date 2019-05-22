StarTV ekranının sevilen dizisi Kuzgun bu hafta yine izleycisini ekrana kilitleyecek. Kuzgun takipçileri Kuzgun 16. bölüm fragmanı geldi mi? Kuzgun son bölümde neler oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Pelin Diştaş'ın üstlendiği ve AY Yapım imzası taşıyan dizide geçem hafta da heyecanlı sahneler yaşandı. . Kuzgun 14.son bölümde; Kuzgun, Dila'nın kendisine bir kez daha ihanet ederek arkasından gizlice iş çevirdiğini öğrenmesiyle yaptıklarının acısını çıkarmak için intikam yeminleri etti. Kuzgun son bölümde; Derviş, peşe peşe hainlik yapan Dila'nın yaptıklarını yanına kar bırakmayarak hesabını bizzat kendi kesmek adına kolları sıvarken Dila ise bu planlardan habersizce aşkını haykırıyor. Kuzgun hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KUZGUN 16. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzgun 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuzgun 16. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzgun son bölümde; Dila’nın polisle işbirliği yaptığını öğrenmesiyle, Kuzgun geri dönüşü olmayan bir yola girer. Derviş, Dila’nın ihanetinin cezasını kendisinin keseceğini söyler.Kuzgun’un ise planları bambaşkadır. Dila’yı karanlığın en dibine çekecektir. Kuzgun bir yandan da Bilginler Holding’i iflasa götürecek hamlelerde bulunur. Kuzgun’un gerçekleri öğrendiğinden habersiz olan Dila ise aşkla doludur. Babasına rağmen, Kuzgun’la yeni bir döneme adım atabilmek için tarafını net olarak belli eder.

Her anını aşık olduğu adamla, Kuzgun’la geçirmek ister. Kuzgun, Dila’yla her bir araya geldiğinde, ihanetin acısıyla, aşkı arasında kalır. Ali, avukatlarından Rıfat’ın tutuksuz yargılanmasını sağlayabilecek bir yol olduğunu öğrenir.

Dila kendini Kuzgun’la geçireceği bir ömrün hayaline kaptırmışken, Kuzgun, Derviş’ten Dila’ya bir görev vermesini ister. Bu görev Dila için hayatının dönüm noktalarından biri olacaktır. Serbest kalırsa Kuzgun’un harekete geçeceğini bilen Rıfat, Ali’ye Kuzgun’u hayatlarından çıkarması için bir talimat verir.

Sevkiyat gecesi, Dila hiç beklemediği bir oyunun içine düşerken, Kuzgun da kendisine kurulan pusudan habersizdir. Mahkeme günü gelir ve Ali ile çevirdikleri oyunun ardından Rıfat hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilir. Fakat Kuzgun’un Rıfat’ın eli kolu serbestçe dolaşmasına izen vermeye niyeti yoktur.

Rıfat’ın dışarı çıkmasıyla birlikte Kuzgun dört bir yandan Bilginler’e savaş açar. Hedefinde önce Ali, sonra Rıfat vardır. Diğer taraftan Derviş, kendisine karşı üst üste yanlışlar yapan Dila’ya ve ailesine ağır bir bedel ödetmek için harekete geçer. Bir yanda Kuzgun, diğer yanda Derviş, Dila’yı sonu büyük bir trajediyle bitecek çemberin içine alacaktır.

KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU

Kuzgun'un; ‘Kuzgun'u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun'u terk edilmek öldürdü.' sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila'nın Kuzgun'a ‘Borçlandım sana' sözleri ise, Kuzgun'la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.