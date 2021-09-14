Binicilik dersi alıyor

Genç oyuncu Can Karakoç, Balıkesir'de bulunan Karesi Obası Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Eğitim Merkezi'nde haftanın 5 günü at binme, atlı okçuluk ve kılıç dersleri alıyor. Oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra silah kullanma ve yakın dövüş sanatları dersleri de alacak.