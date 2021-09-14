14 Eylül 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 12:30:00
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Mete'si Can Karakoç binicilik dersi alıyor
Son olarak 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde yer alan Can Karakoç, yeni sinema filmi için hummalı bir hazırlık sürecine girdi.
Genç oyuncu Can Karakoç, Balıkesir'de bulunan Karesi Obası Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Eğitim Merkezi'nde haftanın 5 günü at binme, atlı okçuluk ve kılıç dersleri alıyor. Oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra silah kullanma ve yakın dövüş sanatları dersleri de alacak.