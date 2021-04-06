Kutsi'nin güzel güleni

Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le evlenen Kutsi, eşine olan aşkını sosyal medyadan haykırdı. Ülker'in doğum gününü kutlayan Kutsi, romantik pozlarına "O kadar güzel gülüyor ki... İyi ki varsın iyi ki sevmişim seni, sağol yanımda olduğun için, ömrüme ömür kattığın için, benim gönlü güzel, kalbi güzel günebakanım..." yazdı.

