  • BIST
    1430.05
  • Dolar
    8,1349
  • Euro
    9,6395
  • Altın
    454,9370
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir aşığı Moreno için portreli anma
Kedi için alevlerin arasına daldı
Koronasız günlerden anı
Bu da Mahir Çayan ittifakı! CHP, HDP ve sol örgütler bir arada
Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak gelişme! Almanya belgeledi
İstanbul'da pide fiyatları açıklandı
Diyarbakır annelerinden Elhaman: Anneler pes etmeyecek
Bahçeli'den sert çıkış: İbreti alem için...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli teravih açıklaması
Kahve için yasağı deldi
Setten dönüyorum
Kutsi'nin güzel güleni
Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım
Yeni yaştan sağlık diledi
Songül artık kısa saçlı
Miçotakis'in büyük çaresizliği...
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Aslan bebek geliyor
Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim
Pınar'ın detoks sınavı
Senaristler psikolog yardımı almalı
Ne zaman gazeteci oldunuz?
"Türk SİHA'ları iki çatışmanın kaderini değiştirdi"
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi
06 Nisan 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 15:30:00

Kutsi'nin güzel güleni

ABONE OL

Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le evlenen Kutsi, eşine olan aşkını sosyal medyadan haykırdı.

Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le evlenen Kutsi, eşine olan aşkını sosyal medyadan haykırdı. Ülker'in doğum gününü kutlayan Kutsi, romantik pozlarına "O kadar güzel gülüyor ki... İyi ki varsın iyi ki sevmişim seni, sağol yanımda olduğun için, ömrüme ömür kattığın için, benim gönlü güzel, kalbi güzel günebakanım..." yazdı.

Etiketler : benim annem bir melek kutsi poyraz ar sibel ülker
Diziler mizahın matematiğini bozdu

Diziler mizahın matematiğini bozdu
‘Bana Sormayın' diyor

‘Bana Sormayın' diyor
Evlilik aşkı öldürmüyor

Evlilik aşkı öldürmüyor
Erdo ‘Sadakatsiz' setinde

Erdo ‘Sadakatsiz' setinde
750 bin liraya ilk imza

750 bin liraya ilk imza
Sabah bayıldı akşam birinci oldu

Sabah bayıldı akşam birinci oldu
O sahne avukatları ayağa kaldırdı

O sahne avukatları ayağa kaldırdı
Herkesin doğrusu kendine

Herkesin doğrusu kendine
En büyük torpilim yeteneğim

En büyük torpilim yeteneğim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER