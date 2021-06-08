Kusursuz olmak zorunda değiliz

Zayıflığıyla ilgili konuşulan popçu Derya Uluğ, kimsenin kliplerde izledikleri gibi kusursuz olmadıklarını söyledi. 'Zayıfım ama selülitlerim var' diyerek insanların kusursuzluk algısından çıkması gerektiğini savunan popçu, ''Kimse pürüzsüz görünmek zorunda değil. Hiçbir kadın buna dayatılmamalı'' diyerek hemcinslerin nasıl mutlu oluyorsa öyle olması gerektiğinin altının çizdi.