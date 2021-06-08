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08 Haziran 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 11:00:00

Kusursuz olmak zorunda değiliz

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Zayıflığıyla ilgili konuşulan popçu Derya Uluğ, kimsenin kliplerde izledikleri gibi kusursuz olmadıklarını söyledi.

Zayıflığıyla ilgili konuşulan popçu Derya Uluğ, kimsenin kliplerde izledikleri gibi kusursuz olmadıklarını söyledi. 'Zayıfım ama selülitlerim var' diyerek insanların kusursuzluk algısından çıkması gerektiğini savunan popçu, ''Kimse pürüzsüz görünmek zorunda değil. Hiçbir kadın buna dayatılmamalı'' diyerek hemcinslerin nasıl mutlu oluyorsa öyle olması gerektiğinin altının çizdi.

Etiketler : popçu Derya Uluğ Zayıfım ama selülitlerim var Kimse pürüzsüz görünmek zorunda değil
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