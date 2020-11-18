Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!

Hadise ile Demet Akalın, müzikteki rekabetlerini tarzlarına da taşıdı. Akalın, Hadise’nin Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşmasına ‘Rakamlar şişirme. Kocası da 10 milyonu da yok’ yorumunu yaparak tartışmanın fitilini ateşlemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası birbirlerini takipten çıkaran ikili, bu kez aynı tarz kombinleriyle adeta yarıştı.



Ünlü ikili, dünyaca ünlü yıldız Beyonce’nin Adidas markası için tasarladığı eşofman takımlarıyla kamera karşısına geçti. İlk olarak Demet Akalın, bin 200 TL eşofman takımıyla görüntülendi. Satışa çıkar çıkmaz üründen satın alan Demet Akalın'ın ardından Hadise de aynı koleksiyondan farklı bir tasarımla poz verdi. Hadise, koleksiyondaki bin 549 TL’lik ceketle paylaşım yaptı. Art arta fotoğraflar yayımlayan ikilinin bu görüntüleri, ‘Tarzlarını yarıştırıyorlar’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

