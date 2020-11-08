Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti

Dondurma yemek için sahil turuna çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yanlarında ise oğulları Karan yoktu. Duran trafikte çiftin etrafını çiçek satıcıları sardı. Eşine bir demet gül alan oyuncu, çiçekçilere de 100 lira verdi.