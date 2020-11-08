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08 Kasım 2020 Pazar 14:33:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 17:33:00

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e Boğaz'da gül jesti

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‘Kuruluş Osman' dizisinde oynayan Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'te trafikte görüntülendi.

Dondurma yemek için sahil turuna çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin yanlarında ise oğulları Karan yoktu. Duran trafikte çiftin etrafını çiçek satıcıları sardı. Eşine bir demet gül alan oyuncu, çiçekçilere de 100 lira verdi.

Etiketler : Kuruluş Osman dizi Burak Özçivit Fahriye Evcen gül jesti Boğaz çiçek
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