01 Aralık 2020 Salı 19:10:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 17:42:00
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
‘Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit, set arasında kangal köpekleriyle vakit geçirdi.
Alanda bulunan köpeklerle yakından ilgilenen oyuncu Burak Özçivit, her fırsatta can dostlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafa 500 bine yakın beğeni geldi.
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- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
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