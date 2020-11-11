Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Annesiyle birlikte alışverişe çıkan oyuncu Aslıhan Karalar, spor şıklığı ile göz kamaştırdı. Yeni bir proje hazırlığında olduğunu dile getiren Karalar, "Güzel bir proje hazırlığındayız. Şu anda konuşmak ve bu sürprizin ne olduğunu açıklamak için çok erken ama sevenlerimle tekrar buluşacağım için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.