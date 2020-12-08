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08 Aralık 2020 Salı 17:15:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:16:00

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan: Savaşçı kadın herkese nasip olmaz

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‘Kuruluş Osman'da Aygül karakterini oynayan Buse Arslan, rolüne yoğun eğitimlerle çalıştığını söyledi.

‘Kuruluş Osman’ın Aygül'ü Buse Arslan, “Şu anda oynadığım savaşçı kadın imajı Türkiye’de kaç kadın oyuncuya nasip olmuştur bilmiyorum. Oynaması inanılmaz keyifli” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kuruluş Osman Aygül Kuruluş Osman dizi Buse Arslan kadın savaşçı magazin
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