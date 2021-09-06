Kuruçeşme'de rap gecesi

Rap müziğin güçlü temsilcilerinden Sagopa Kajmer, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. 'Neyse, Vazgeçtim İnan ve İstisnalar Kaideyi Bozmaz' gibi en sevilen şarkılarını söyleyen rapçi toplamda 25 şarkı seslendirdi. Aralıksız yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sagopa Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.