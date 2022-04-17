Kurt Efe ziyareti

Oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çift, Vadi İstanbul Liv Hospital hastanesinde misafirlerini kabul etti. Rıza Kocaoğlu, kız arkadaşı Selin Işık ile gelirken, Çağatay Ulusoy'un evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Duygu Sarışın ikiliyi tebrik etti. Sarışın, sevgilisi Ulusoy'un 'Terzi' dizisinin çekimleri nedeniyle gelemediğini belirterek Kurt Efe ve Başak Dizer hakkında konuştu. Oyuncu, "Çok güzel, tatlı, bir hayli keyifli bir anneyle bebek gördüm" dedi.