Kurnaz Tilki!

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyerek İngiltere'ye giden Aleyna Tilki, yurda hızlı dönüş yaptı. Genç şarkıcı gizemli erkek arkadaşıyla Etiler'deki Da Mario adlı mekanda yemek yedi. Çıkışta habercileri fark eden ikili, görüntü vermemek için mekana kaçtı. Erkek arkadaşı görevlileri, ''Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım'' şeklinde tehdit etti. Habercilerin gitmemesi üzerine mekandan hızlı adımlarla ayrılan gizemli arkadaş yüzünü montla gizlemeye çalıştı. Tilki de erkek arkadaşından yarım saat sonra restorandan çıktı.