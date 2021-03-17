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17 Mart 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 10:00:00

Kürke talep olmazsa biter

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Pınar Altuğ, ilk olarak Bodrum'da açtığı kendi adını taşıyan markasının ürünlerini İstanbul'da satışa sundu.

Pınar Altuğ, ilk olarak Bodrum'da açtığı kendi adını taşıyan markasının ürünlerini İstanbul'da satışa sundu. Bir mağazanın içinde ürünlerini satışa çıkaran Altuğ, vitrinini düzenlerken görüntülendi. Takı tasarımından porselen çizimine kadar her şeyini kendisinin yaptığını söyleyen oyuncu, satışlarının iyi gittiğini anlattı. Son dönemde yeniden gündeme gelen kürk giyme modasına eleştiride de bulunan Altuğ, "Talep olduğu sürece arz olacak. Ne zaman talep olmazsa, arz kalkar" dedi.

Etiketler : Pınar Altuğ KÜRK BODRUM
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