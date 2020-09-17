Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak

Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak

65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasakken kuralları hiçe sayan 67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin, bu kez de maskesiz görüntülendi. Çetin'in maskesiz hali tepki çekti.



Ünlü yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebacca Haas önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Tüm uyarılara ve ileri yaşlarına rağmen Sinan Çetin ve Rebacca Hass'ın maske ve mesafe kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Geçtiğimiz mayıs ayında da yasak olmasına rağmen sokağa çıkıp yürüyüş yapan Sinan Çetin, maske ve mesafe kuralını hiç saymasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Çift kurallara aldırış etmeden yürüyüşe devam etti.

YASAK OLMASINA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Sinan Çetin, geçtiğimiz mayıs ayında 65 yaş ve üstündekileri sokağa çıkma yasağını delerek Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Maske dahi takmayan Çetin, yüzünü taktığı şapkayla gizlemeye çalışarak hızlı adımlarla uzaklaşmıştı.